Аксаков: ЦБ мог бы взять на себя часть затрат банков на кибербезопасность.

В ГД рассказали о сложностях из-за хакерских атак на финансовые структуры России.

Глава профильного комитета Государственной Думы по финансовым вопроса Анатолий Аксаков считает, что Центробанк России мог бы взять на себя часть затрат кредитных организаций на обеспечение кибербезопасности. Соответствующее заявление политик сделал на пресс-центре ТАСС. По мнению парламентария, малые и средние банки страны не могут заниматься этим дорогостоящим вопросом самостоятельно.

ЦБ мог бы взять часть затрат на себя для того, чтобы создать аутсорсинговую компанию…дать возможность банкам спокойно работать, не тратиться, но при этом платить абонентскую плату за использование инфраструктуры. Анатолий Аксаков, депутат ГД

Аксаков подчеркнул, что государство должно помочь внутреннему рынку справиться с внешними угрозами и вызовами, которые появились вследствие ухода большого количества зарубежных компаний из-за санкционного давления со стороны Запада. Также в разы увеличилось количество хакерских атак на отечественные информационные системы, чтобы нарушить финансовое обслуживание экономики, работу Минфина, ЦБ и других банков.

Аксаков: цифровый рубль поможет противостоять санкциям.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС

