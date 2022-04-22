Аксаков: цифровой рубль поможет противостоять санкциям

ЦБ РФ одобрил три онлайн-платформы с цифровыми деньгами.

Глава профильного комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о том, что цифровые рубль и финансовые активы помогут противостоять санкционным решениям. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в центре ТАСС. Парламентарий уточнил, что на текущий момент Центробанк РФ одобрил цифровые денежные средства, размещенных на трех онлайн-площадках. Речь идет об активах "Трансмашхолдинга", "Норникеля" и Сбербанка.

Они смогут запускать цифровые финансовые активы, обеспеченные некоторыми материальными благами…Весь оборот товаров может быть внесен в цифровую платформу, цифровой рубль может обслуживать этот оборот. Далее мы можем подключать иностранных партнеров. Анатолий Аксаков, депутат ГД

Эксперт добавил, что международными партнерами следует договариваться о том, что весь денежный оборот в рамках цифровой инфраструктуры не будет виден для остальных участников глобальной экономической торговли.

Аксаков: зарубежные партнеры будут подключатся к российскому аналогу SWIFT.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС

