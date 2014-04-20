Аксаков: зарубежные партнеры будут подключатся к российскому аналогу SWIFT

В ГД рассказали о работе СПФС по привлечению партнеров.

Глава профильного комитета Государственной думы Анатолий Аксаков заявил, что зарубежные партнеры будут подключатся к российскому аналогу SWIFT. Соответствующей информацией парламентарий поделился с журналистами на пресс-конференции в центре ТАСС. Он оценил работу отечественной Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). В первую очередь Москва намерена развивать сотрудничество с европейскими партнерами, а также ведутся переговоры с Индией и Китаем. В Нью-Дели уже состыковали цифровые платформы с РФ, поэтому остается только начать реальную совместную работу. Переговоры ведутся еще с десятью государствами.

Число участников системы СПФС из-за рубежа будет расширяться, прежде всего, это страны ЕС. Работает эффективно, около 300 участников. Банки все подключены к системе, поэтому переводы, платежи внутри России идут без проблем. Анатолий Аксаков, депутат ГД

Де-факто практически все российские банки вовлечены в СПФС, поэтому уход зарубежных компаний Mastercard и Visa никак не сказался на внутрироссийских расчетах. Однако крупнейшие отечественные банки по решению западных недружественных стран отключены от системы SWIFT. Это негативно сказывается на "подвисании" международных расчетов.

Аксаков: российские власти обсуждают создание системы защиты частных инвестиций в стране.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС

