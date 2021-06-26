Аксаков: российские власти обсуждают создание системы защиты частных инвестиций в стране

В ГД разработали решение проблемы инвесторов, которые пострадали от падения индексов на российском фондовом рынке.

Глава комитета Государственной Думы России Анатолий Аксаков заявил о том, что власти страны обсуждают создание системы защиты частных инвестиций в стране. Соответствующее заявление депутат сделал в пресс-центре ТАСС, комментируя проект, разрабатываемый Банком РФ, Минфином и парламентом. Эксперт уточнил, что он будет работать по аналогии с системой страхования банковских вкладов.

У нас почти 20 млн брокерских счетов открыто, активных меньше, но это миллионы наших граждан…Многие пострадали в силу падения индексов на нашем рынке, и пострадали из-за того, что Euroclear перестал обслуживать наших инвесторов. Анатолий Аксаков, депутат ГД

Специалист добавил, что денежные потоки между российскими институтами и иностранными компаниями падают, поэтому вопрос инвестиций должен быть защищен от негативных последствий санкционного давления. Решение по проблеме уже выработано, однако чиновники и депутаты все еще обсуждают нюансы программы. Реализация системы позволит увеличить уровень доверия к фондовому рынку в РФ.

Набиуллина объяснила, почему нельзя назвать точную цифру замороженных резервов ЦБ.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС