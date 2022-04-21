Набиуллина объяснила, почему нельзя назвать точную цифру замороженных резервов ЦБ

Глава Центробанка напомнила о колебаниях в курсах валют.

Эльвира Набиуллина объяснила, почему нельзя назвать точную цифру замороженных резервов Центробанка из-за западных санкций. В рамках выступления с ежегодным отчетом в Государственной Думе о работе регулятора за прошлый год чиновница ответила на соответствующий вопрос депутатов. Гостья парламента подтвердила, что недружественные страны заморозили активы ЦБ РФ на примерную сумму в 300 млрд долларов. При этом точная сумма неизвестна, так как ситуация каждый день меняется в связи с колебанием курса иностранных валют.

Около $300 млрд. Почему говорю около? Потому что эта цифра может изо дня в день колебаться: 296, 302. Замороженные резервы в разных валютах выражены, не только в долларах. В долларах доля небольшая. Там есть и евро, и фунты… Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что Евросоюз в конце февраля 2022 года принял решение о запрете финансовых операций, связанных с управлением резервами и активами ЦБ РФ.

Госдума продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы Центробанка.

Фото и видео: Госдума России

