Госдума продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы Центробанка

Депутаты одобрили кандидатуру голосованием в нижней палате парламента.

Государственная Дума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Банка России на новый срок полномочий. Голосованием депутаты поддержали кандидатуру действующего руководителя Центробанка. Ранее кандидатура Набиуллиной была внесена на рассмотрение в нижнюю палату парламента 18 марта. По предложению председателя ГД Вячеслава Володина, переназначение чиновницы происходило в рамках ежегодного отчета регулятора за проделанную работу в прошлом году.

Напомним, что Эльвира Набиуллина возглавила Центробанк России в июне 2013 года. Она сменила на должности Сергея Игнатьева, который руководил регулятором с 2002 года. В сентябре ЦБ получил полномочия мегарегулятора отечественного финансового рынка. Он интегрировал в свою структуру Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР). Госдума уже продлевала полномочия Набиуллиной в 2017 году. Срок ее деятельности должен был заканчиваться в июне 2022 года.

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Фото и видео: Госдума России

