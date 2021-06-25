Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км

Президент Украины рассказал о том, что бойцы не смогут пройти открытую территорию без боев.

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Вооруженные силы Украины не деблокируют город Мариуполь из-за необходимости пройти 120 километров. По словам политика, именно поэтому киевский режим не помогает своим бойцам, которые оказались заблокированными на территории населенного пункта и металлургического предприятия "Азовсталь". Информацией глава государства поделился с прессой во время брифинга с европейским коллегой Шарлем Мишелем.

Этого не даст нам сделать российская техника. Они не дадут нам подойти, чтобы там разблокировать. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны отметил, что сейчас украинская армия не может деблокировать Мариуполь, так как солдатам придется пройти практически по открытой местности с боями против российских войск. При этом политик добавил, что на территории "Азовстали" на руках бойцов остаются сотни раненых. По словам Зеленского, среди них есть гражданское население, включая детей и пожилых людей.

Шарль Мишель: санкции ЕС против России рано или поздно охватят нефть и газ.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент