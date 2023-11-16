Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО упала на 25,5%

Что касается комиссионных доходов, то они достигли 11,8 миллиарда рублей, показав скромный рост на 1,6%.

"Банк Санкт-Петербург" представил отчетность за 2025 год, составленную в соответствии с международными стандартами отчетности МСФО. Согласно финансовым результатам, чистая прибыль банка составила 37,8 миллиарда рублей, при этом рентабельность собственного капитала достигла значительного уровня в 18,1%, что совпадает с долгосрочными стратегическими целями банка.

За указанный период выручка банка достигла рекордного объема в 99,1 миллиарда рублей, продемонстрировав прирост на 5% по сравнению с предыдущим годом. Одним из главных факторов успеха стал существенный рост кредитного портфеля на 28%, который сыграл ключевую роль в развитии бизнеса банка. Основным источником дохода оставался процентный бизнес: чистый процентный доход составил 77,8 миллиарда рублей, увеличившись на 10,2% по сравнению с прошлым годом. Итоговая чистая процентная маржа составила 7%.

Однако в последнем квартале наблюдался небольшой спад динамики процентных доходов — снижение на 3,4% до 18,7 миллиарда рублей. Банк объясняет это изменением ключевой ставки Центрального Банка, что повлияло на структуру финансирования и объемы корпоративных кредитов с плавающими процентными ставками.

Что касается комиссионных доходов, то они достигли 11,8 миллиарда рублей, показав скромный рост на 1,6%. Одновременно доходы от торговли финансовыми инструментами упали на 27,8%, остановившись на отметке 7,9 миллиарда рублей.

Операционные затраты банка увеличились до 30,4 миллиарда рублей (+17,2%), но коэффициент эффективности (отношение затрат к доходам) сохранился на приемлемом уровне в 30,7%. Председатель правления банка Александр Савельев особо выделил высокий уровень устойчивости бизнеса: норматив достаточности базового капитала Н1.2 на 1 января 2026 года достиг внушительных 19,7%, значительно превосходя как требования регуляторов, так и собственные цели банка.

Отдельно заслуживает внимания положительное мнение независимых экспертов: в феврале 2026 года Национальное Рейтинговое Агентство впервые присудило банку кредитный рейтинг "АА" с прогнозом "стабильный", подтвердив доверие к надежности финансового института.

Ранее ЦБ назвал причины ускорения инфляции в январе.

Фото: сайт банка "Санкт-Петербург"