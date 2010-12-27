На Двальневосточном проспекте горело здание Спецстроя

В Невском районе Петербурга утренний пожар: сгорело бесхозное здание "Спецстроя".

Утром 28 марта в Невском районе произошел пожар. Очевидцы рассказали, что горело здание Спецстроя. Пострадал дом напротив Морского технического колледжа.

По сведениям от местных жителей, помещение было заброшенным ангаром. Там часто собирались мигранты из СНГ, которые собирали металл, а после обжигали. Возможно, в результате одной такой неудачной операции и вспыхнуло пламя. Однако, точной причины возгорания специалисты не назвали. Петербуржцы также грешат на близлежащую стройку: здание могло помешать возведению жилого комплекса.

На месте работали спасатели МЧС. К восьми часам утра огонь ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

