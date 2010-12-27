Бывший сотрудник "Спецстроя" получил 5,5 лет за многомиллионные взятки

По данным следствия подсудимый с подельниками обогатился на 78 миллионов рублей.

Петербургский суд огласил приговор экс-начальнику ФГУП "ГУССТ № 3 при Спецстрое России" Александру Шашкину, обвиняемого в получении взяток и коммерческом подкупе. Об это сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Следствием установлено, что в период с 2014 по 2016 год Шашкин вместе бывшим топ-менеджером "Спецстроя" Сергеем Базарновым и другими сообщниками получил от разных компаний взяток на сумму 78 миллионов рублей за обеспечение побед в конкурсах на поставку оборудования для предприятия.

Шашкин свою вину признал и пошел на сделку со следствием. Суд приговорил его к 5,5 лет колонии строгого режима и штрафу в 40 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что Петроградский районный суд приговорил Сергея Базарнова, 4 годам колонии и штрафу в размере 17,8 млн рублей.

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