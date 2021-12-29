По делу замглавы Минтранса Токарева арестовали двух руководителей "Спецтрансстроя"

В ТАСС узнали о других участниках расследования.

По делу заместителя главы министерства по транспорту Владимира Токарева арестовали двух руководителей "Спецтрансстроя". Об этом рассказали журналисты ТАСС, которые ознакомились с материалами расследования. По данным информационного агентства, оперативники задержали подозреваемых Гоглидзе Л. В. и Швецов А. П. В их отношении дело ведется с 26 марта 2020 года. Мужчины обвиняются транспортной полицией Кубани по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранты могут быть причастны к хищению денежных бюджетных средств, которые должны были уйти на содержание и восстановление дорог в регионе.

Также с июля 2020 года по июнь 2021 года полицией были возбуждены еще пять уголовных дел. Четыре из них связаны с мошенничеством, последнее - со злоупотреблением должностными полномочиями. Сейчас расследования соединены в одно делопроизводство (с октября 2021 года).

Шевцов и Гоглидзе находятся под арестом. Предположительно, в рамках именно этого дела задержан Токарев. Ущерб государству может составлять более 500 млн рублей.

Фото: пресс-служба Минтранса РФ

