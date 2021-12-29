В отношении замглавы Минтранса РФ возбудили уголовное дело

Владимира Токарева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

В отношении заместителя главы министерства транспорта России Владимира Токарева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, уголовное дело не связано с работой Токарева в ведомстве. По предварительным данным, следственные мероприятия могут быть связаны с работой мужчины в компании "Спецтрансстрой". Ранее в рамках дела о мошенничестве был арестован экс-замглавы Минстроя Юрий Рейльян.

Один из источников ТАСС заявил, что Токарев находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

Токарева задержали накануне. По месту его жительства были проведены обыски. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ранее обвиняемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени отказался от признания вины.

Фото: пресс-служба Минтранса РФ