Обвиняемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени отказался от признания вины

Он заявил, полицейские пытали его током, чтобы выбить признание.

Обвиняемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной отказался признавать вину в содеянном. По словам подсудимого, правоохранители оказывали на него давление, чтобы выбить признание. Об этом пишет ТАСС.

Бережной заявил, что полицейские пытали его током. Суд не стал рассматривать жалобу защиты, выяснив, что обжалуемое постановление отменено руководителем следственного органа, в связи с чем суд прекратил производство по жалобе подсудимого.

Напомним, 19 августа 2021 года в Тюмени обнаружили тело пропавшей девочки, которая ушла из дома и не вернулась в конце июня. Следственный комитет по факту пропажи несовершеннолетнего возбудил уголовное дело об убийстве. Кроме того, было начато производство по факту халатности в отношении органов системы профилактики. Предполагаемого виновника задержали. Им оказался Виталий Бережной. Он дал признательные показания.

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