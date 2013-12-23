В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки

Подозреваемым оказался 40-летний уроженец города Сургут.

Причастность задержанного к убийству девочки подтвердила проведенная специалистами ДНК-экспертиза. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тело девочки нашли 19 августа, оно было завернуто в полиэтиленовый пакет, кусок половика и положено в картонную коробку из-под бытовой техники. Оперативники выяснили, что бытовая техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из сотрудников цеха нашли половик с отрезанным куском, мужчину задержали.

Местные жители сообщили, что школьница ходила к дому-пансионату, чтобы воспользоваться Wi-Fi. По предварительным данным, именно там задержанный снимал квартиру. Девочку видели у дома-пансионата и в день пропажи.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT