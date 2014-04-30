Бастрыкин потребовал доклад о расследовании исчезновений детей в Тюмени

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовных дел об исчезновении детей в Тюмени с 1997 года. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Поводом для этого стало появление в средствах массовой информации сообщений, которые касаются обстоятельства пропажи детей в Тюменской области.
Речь идет о девяти фактах безвестного исчезновения несовершеннолетних в условиях неочевидности, начиная с 1997 года. Тела некоторых из них с признаками насильственной смерти были найдены ранее.
из сообщения пресс-службы СК РФ
Отмечается, что последним сообщением является новость об исчезновении девочки из Тюмени, чье тело было найдено на прошлой неделе на берегу озера Оброчного в Тюмени.
Бастрыкин потребовал тщательно проанализировать имеющиеся сведения по всем эпизодам преступлений и представить отчет о проделанной работе.
Напомним, 19 августа в Тюмени обнаружли тело пропавшей этим летом девочки. О пропаже ребенка стало известно в конце июня текущего года. Сообщалось, что девочка ушла из дома и не вернулась. Следственный комитет по факту пропажи несовершеннолетнего возбудил уголовное дело об убийстве. Кроме того, было начато производство по факту халатности в отношении органов системы профилактики. Глава СК России взял данное дело под личный контроль.
Ранее в московском хостеле найден мертвым российский экстрасенс и участник различных телевизионных шоу Дардо Кусто.
Фото: ВК / Бастрыкин Александр Иванович
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