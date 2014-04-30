Бастрыкин потребовал доклад о расследовании исчезновений детей в Тюмени

Речь идет о девяти фактах исчезновения несовершеннолетних, начиная с 1997 года.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовных дел об исчезновении детей в Тюмени с 1997 года. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Поводом для этого стало появление в средствах массовой информации сообщений, которые касаются обстоятельства пропажи детей в Тюменской области.

Речь идет о девяти фактах безвестного исчезновения несовершеннолетних в условиях неочевидности, начиная с 1997 года. Тела некоторых из них с признаками насильственной смерти были найдены ранее. из сообщения пресс-службы СК РФ

Отмечается, что последним сообщением является новость об исчезновении девочки из Тюмени, чье тело было найдено на прошлой неделе на берегу озера Оброчного в Тюмени.

Бастрыкин потребовал тщательно проанализировать имеющиеся сведения по всем эпизодам преступлений и представить отчет о проделанной работе.

Напомним, 19 августа в Тюмени обнаружли тело пропавшей этим летом девочки. О пропаже ребенка стало известно в конце июня текущего года. Сообщалось, что девочка ушла из дома и не вернулась. Следственный комитет по факту пропажи несовершеннолетнего возбудил уголовное дело об убийстве. Кроме того, было начато производство по факту халатности в отношении органов системы профилактики. Глава СК России взял данное дело под личный контроль.

Ранее в московском хостеле найден мертвым российский экстрасенс и участник различных телевизионных шоу Дардо Кусто.

Фото: ВК / Бастрыкин Александр Иванович