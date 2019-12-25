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В Тюмени нашли тело пропавшей школьницы
Сегодня, 11:49
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В Тюмени нашли тело пропавшей школьницы

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Девочка ушла из дома 30 июня и не вернулась.

В Тюмени обнаружено тело предположительно пропавшей в июне девятилетней девочки. Об этом информирует пресс-служба СК РФ.

О пропаже ребенка стало известно в конце июня текущего года. Сообщалось, что девочка ушла из дома и не вернулась. Следственный комитет по факту пропажи несовершеннолетнего возбудил уголовное дело об убийстве. Кроме того, было начато производство по факту халатности в отношении органов системы профилактики. Глава СК России взял данное дело под личный контроль.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники СК и криминалисты. Личность девочки устанавливается. 

Ранее мужчина застрелил двухлетнего ребенка из ружья в Тульской области.

Фото: Следственный комитет России

Теги: пропала школьница, ск рф, тюмень, убийство, халатность
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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