Мужчина застрелил двухлетнего ребенка из ружья в Тульской области

Ребенок погиб на месте, мать отправлена в больницу.

В Тульской области мужчина застрелил из ружья девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел 8 августа в деревне Панарино Щекинского района. По данным следствия, нетрезвый местный житель выстрелил из ружья в женщину, которая гуляла по улице с 2,5-годовалой дочерью на руках. В результате ЧП ребенок получил огнестрельное ранение головы и скончался до приезда кареты скорой помощи. Мать девочки была госпитализирована в медицинское учреждение.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух и более лиц". В настоящее время решается вопрос о заключении стрелка под стражу. Расследование дела продолжается.

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Видео: Следственный комитет Российской Федерации