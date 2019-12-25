В Тихвине в поле у болота нашли окровавленную девушку

Её госпитализировали в отделение хирургии в удовлетворительном состоянии.

В Ленобласти в поле за болотом нашли окровавленную девушку. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 8 августа обратился неизвестный. Он сообщил, что в поле за болотом на Ленинградской улице в Тихвине лежит девушка в крови.

Полицейские нашли девушку в состоянии алкогольного опьянения с раной в области шеи. Её госпитализировали в отделение хирургии в удовлетворительном состоянии.

В Петербурге зарезали руководителя рабочего дома для людей, находящихся в трудной ситуации. Подозреваемая – подопечная центра, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Piter.tv