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В Тихвине в поле у болота нашли окровавленную девушку
Сегодня, 11:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвине в поле у болота нашли окровавленную девушку

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Её госпитализировали в отделение хирургии в удовлетворительном состоянии.

В Ленобласти в поле за болотом нашли окровавленную девушку. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 8 августа обратился неизвестный. Он сообщил, что в поле за болотом на Ленинградской улице в Тихвине лежит девушка в крови. 

Полицейские нашли девушку в состоянии алкогольного опьянения с раной в области шеи. Её госпитализировали в отделение хирургии в удовлетворительном состоянии.

В  Петербурге зарезали руководителя рабочего дома для людей, находящихся в трудной ситуации. Подозреваемая – подопечная центра, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. 

Фото: Piter.tv

Теги: ножевое ранение, тихвин
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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