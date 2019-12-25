Экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в хостеле в Москве

Предположительно, мужчина совершил самоубийство.

В московском хостеле найден мертвым российский экстрасенс и участник различных телевизионных шоу Дардо Кусто. Об этом пишет издание "Московский комсомолец". По предварительной информации, мужчина свел счеты с жизнью.

У Кусто не было своего жилья, поэтому он жил у своих знакомых, а 23 августа переехал на время в хостел. По словам племянника экстрасенса, перед смертью из номера Кусто администратор заведения услышала шум.

В начале седьмого утра позвонила администраторша отеля. Сказала, что в комнате Кусто что-то сильно громыхает и она опасается туда заходить. Сотрудница попросила срочно приехать. из сообщения племянника Кусто

Прибывшие в хостел родственники Кусто обнаружили его мертвым. На стене кровью была написана фраза "Я буду жить все равно".

Ранее в Приамурье завели дело об осквернении мемориала.

Фото: Telegram / 112, Instagram / dardokusto