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Экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в хостеле в Москве
Сегодня, 10:46
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Экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в хостеле в Москве

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Предположительно, мужчина совершил самоубийство.

В московском хостеле найден мертвым российский экстрасенс и участник различных телевизионных шоу Дардо Кусто. Об этом пишет издание "Московский комсомолец". По предварительной информации, мужчина свел счеты с жизнью. 

У Кусто не было своего жилья, поэтому он жил у своих знакомых, а 23 августа переехал на время в хостел. По словам племянника экстрасенса, перед смертью из номера Кусто администратор заведения услышала шум.

В начале седьмого утра позвонила администраторша отеля. Сказала, что в комнате Кусто что-то сильно громыхает и она опасается туда заходить. Сотрудница попросила срочно приехать.

из сообщения племянника Кусто

Прибывшие в хостел родственники Кусто обнаружили его мертвым. На стене кровью была написана фраза "Я буду жить все равно".

Ранее  в Приамурье завели дело об осквернении мемориала.

Фото: Telegram / 112, Instagram / dardokusto

Теги: дардо кусто, самоубийство, экстрасенс
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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