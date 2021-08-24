В Приамурье завели дело об осквернении мемориала

В Приамурье завели уголовное дело об осквернении мемориала. Об этом рассказали официальные представители пресс-службы МВД по региону. Расследование начато после опубликованной видеозаписи из города Свободный Амурской области, на котором видно, как несовершеннолетние совершают акт вандализма. Инцидент зафиксирован с архитектурным ансамблем, посвященному воинам ВОВ в честь победы. Группа подростков разбросала венки по мемориалу, а также несколько раз нанесли удары по объекту.
Двое из них – несовершеннолетние местные жительницы 15 и 16 лет доставлены в отдел полиции, где опрошены в присутствии родителей. По словам девушек, накануне произошедшего они употребляли спиртные напитки.
пресс-служба МВД по региону
В полиции уточнили, что подозреваемые не смогли объяснить мотивов своих поступков. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ за вандализм. Девушек могут лишить свободы на срок в три года.
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Фото и видео: Telegram / Опер слил
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