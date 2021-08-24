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В Приамурье завели дело об осквернении мемориала

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В преступлении подозреваются подростки из Свободного.

В Приамурье завели уголовное дело об осквернении мемориала. Об этом рассказали официальные представители пресс-службы МВД по региону. Расследование начато после опубликованной видеозаписи из города Свободный Амурской области, на котором видно, как несовершеннолетние совершают акт вандализма. Инцидент зафиксирован с архитектурным ансамблем, посвященному воинам ВОВ в честь победы. Группа подростков разбросала венки по мемориалу, а также несколько раз нанесли удары по объекту.

Двое из них – несовершеннолетние местные жительницы 15 и 16 лет доставлены в отдел полиции, где опрошены в присутствии родителей. По словам девушек, накануне произошедшего они употребляли спиртные напитки.

пресс-служба МВД по региону

В полиции уточнили, что подозреваемые не смогли объяснить мотивов своих поступков. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ за вандализм. Девушек могут лишить свободы на срок в три года.

СК проверит сообщения о подростках, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре.

Фото и видео: Telegram / Опер слил

Теги: амурская область, вандализм, осквернение мемориала, приамурье, свободный
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия,

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