СК проверит сообщения о подростках, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре

Ранее в соцсетях появилось видео с моментом преступления.

Следственный комитет России проверит сообщения о подростках, потушивших Вечный огонь в Сыктывкаре. Такое заявление сделали представители регионального управления СК РФ. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором несовершеннолетние совершают вандализм.

В СМИ размещены видео и публикация об инциденте с участием подростков на мемориале "Вечная слава" в городе Сыктывкаре. По данному факту следственными органами по республике Коми организована доследственная проверка. пресс-служба СК РФ по региону

Предположительно, участницами инцидента могут быть девочки 2005-го года рождения. Одна из них состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних. В момент преступления дети находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Приморье полиция задержала двух подростков, осквернивших памятник Герою России Пешкову.

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