СМИ: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени дал признательные показания

Его причастность к делу подтвердила ДНК-экспертиза.

Задержанный по делу об убийстве пропавшей школьницы в Тюмени признался в содеянном. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина был задержан 25 августа. Его причастность к совершению преступления подтвердила проведенная специалистами ДНК-экспертиза. Кроме того, дома у подозреваемого полицейские обнаружили половик с отрезанным куском, завернутым в который была ранее обнаружена жертва, утверждают в правоохранительных органах.

Мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи. из сообщения собеседника агентства

Напомним, 19 августа в Тюмени обнаружили тело пропавшей этим летом девочки, которая ушла из дома и не вернулась в конце июня. Следственный комитет по факту пропажи несовершеннолетнего возбудил уголовное дело об убийстве. Кроме того, было начато производство по факту халатности в отношении органов системы профилактики. Глава СК России Александр Бастрыкин взял данное дело под личный контроль.

Ранее на свадьбе в Карачаево-Черкесии гостя застрелили из-за танца с невестой.

Фото: Следственный комитет России