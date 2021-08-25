В Карачаево-Черкесии ищут подозреваемого в стрельбе на свадьбе

Мужчина объявлен в розыск по подозрению в убийстве.

На свадьбе в Карачаево-Черкесии гостя застрелили из-за танца с невестой. Все произошло 24 августа в ауле Икон-Халк Ногайского района.

По данным телеграм-канала 112, несколько мужчин хотели потанцевать с невестой, в результате все закончилось дракой со стрельбой. В ходе конфликта потерпевшему получил ранение прямо в область сердце, от которого мужчина скончался в больнице.

В совершении данного преступления подозреваются двое лиц, один из которых задержан, сообщили в пресс-службе МВД по КЧР. Второй подозреваемый Самвел Киракосян объявлен в розыск.

Ранее мужчина открыл стрельбу по воде на лодочной станции в Ленобласти.

Видео: Telegram / 112