Мужчина открыл стрельбу по воде на лодочной станции в Ленобласти

На момент задержания стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

В среду, 18 августа, в полицию Всеволожского района Ленобласти поступила информация о стрельбе на лодочной станции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.

Стрельба раздавалась с лодочной станции в поселке имени Морозова. 54-летний сторож стрелял из ружья по воде.

Стрелка задержали и доставили в отдел полиции. На момент задержания мужчина был пьян. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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