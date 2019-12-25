Мужчина открыл стрельбу по воде на лодочной станции в Ленобласти

В среду, 18 августа, в полицию Всеволожского района Ленобласти поступила информация о стрельбе на лодочной станции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.
Стрельба раздавалась с лодочной станции в поселке имени Морозова. 54-летний сторож стрелял из ружья по воде.
Стрелка задержали и доставили в отдел полиции. На момент задержания мужчина был пьян. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что петербуржец открыл стрельбу по птицам из окна дома на 6-й Советской улице.
Фото: pexels.com
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