Петербуржец открыл стрельбу по птицам из окна дома на 6-й Советской улице

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 16 августа в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о стрельбе на 6-й Советской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Стрелком оказался 58-летний мужчина. Из окон своей квартиры на пятом этаже он несколько раз выстрелил из пневматического ружья в птиц. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Из квартиры изъяли предмет, похожий на винтовку с маркировкой "ИЖ 53М", металлическую коробку с 48-ми предметами, схожими с шариками для пневматической винтовки.

Ранее на Советской улице расстреляли мужчину из травматического пистолета.

Фото: pexels.com