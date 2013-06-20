Петербуржец открыл стрельбу по птицам из окна дома на 6-й Советской улице

Вечером 16 августа в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о стрельбе на 6-й Советской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Стрелком оказался 58-летний мужчина. Из окон своей квартиры на пятом этаже он несколько раз выстрелил из пневматического ружья в птиц. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Из квартиры изъяли предмет, похожий на винтовку с маркировкой "ИЖ 53М", металлическую коробку с 48-ми предметами, схожими с шариками для пневматической винтовки.
Ранее на Советской улице расстреляли мужчину из травматического пистолета.
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все