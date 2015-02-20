На Советской улице расстреляли мужчину из травматического пистолета

По предварительным данным, стрельба началась на 7-й Советской улице около полуночи.

В ночь на 15 августа в Центральном районе Петербурга мужчину расстреляли из травматического пистолета. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, стрельба началась на 7-й Советской улице около полуночи. Мужчина несколько раз выстрелил в другого мужчину из травматического пистолета.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Стрелка задержали, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина выстрелил в руку прохожего в центре Петербурга. У стрелявшего изъяли травматический пистолет и магазин с четырьмя патронами.

Фото: pixabay