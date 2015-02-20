  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Советской улице расстреляли мужчину из травматического пистолета
Сегодня, 15:27
90
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Советской улице расстреляли мужчину из травматического пистолета

0 0

По предварительным данным, стрельба началась на 7-й Советской улице около полуночи.

В ночь на 15 августа в Центральном районе Петербурга мужчину расстреляли из травматического пистолета. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, стрельба началась на 7-й Советской улице около полуночи. Мужчина несколько раз выстрелил в другого мужчину из травматического пистолета. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Стрелка задержали, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мужчина выстрелил в руку прохожего в центре Петербурга. У стрелявшего изъяли травматический пистолет и магазин с четырьмя патронами.

Фото: pixabay

Теги: стрелок, стрельба 7-я советская, травматический пистолет
Категории: Криминальные происшествия, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии