Мужчина выстрелил в руку прохожего в центре Петербурга

У стрелявшего изъяли травматический пистолет и магазин с четырьмя патронами.

Утром 8 августа в Центральном районе Петербурга была открыта стрельба. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Конфликт между двумя мужчинами произошел около 7:40 у дома №1 на улице Ломоносова. Один из них схватил в руки травматический пистолет и выстрелил в руку другого.

Стрелка задержали, у него изъяли оружие и магазин с четырьмя патронами. Мужчину поместили в изолятор. Пострадавший самостоятельно покинул место происшествия.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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