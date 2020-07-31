Мужчина выстрелил в руку прохожего в центре Петербурга

Утром 8 августа в Центральном районе Петербурга была открыта стрельба. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Конфликт между двумя мужчинами произошел около 7:40 у дома №1 на улице Ломоносова. Один из них схватил в руки травматический пистолет и выстрелил в руку другого.
Стрелка задержали, у него изъяли оружие и магазин с четырьмя патронами. Мужчину поместили в изолятор. Пострадавший самостоятельно покинул место происшествия.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что безработный ударил бутылкой по голове продавца-кассира на улице Софьи Ковалевской.
Фото: pixabay.com
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