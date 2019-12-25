Безработный ударил бутылкой по голове продавца-кассира на улице Софьи Ковалевской

В понедельник, 8 августа, в полицию Петербурга поступило сообщение о разбойном нападении в магазине на улице Софьи Ковалевской. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Установлено, что в магазин пришел безработный и нанес несколько ударов по голове продавцу-кассиру. Мужчина потребовал отдать ему деньги из кассы.
Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Мужчину поместили в изолятор.
Ранее двое неизвестных вынесли из квартиры петербургского таксиста 1,4 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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