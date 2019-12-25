Двое неизвестных вынесли из квартиры петербургского таксиста 1,4 млн рублей

Грабители открыто похитили деньги из сейфа и смартфон, угрожая потерпевшему пистолетом.

Вечером 2 августа в полицию Петербурга обратился 39-летний водитель "Яндекс такси" и рассказал об ограблении своей квартиры. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Двое неизвестных ворвались в "однушку" на улице Летчика Лихолетова около 00:20 2 августа. Под угрозой предмета, похожего пистолет, они открыто похитили из сейфа 1,4 млн рублей, а также мобильный телефон "Айфон 6с" стоимостью 10 тысяч рублей. После содеянного злоумышленники скрылись с места преступления.

На доме установлены камеры видеонаблюдения, записи просмотрены. Приметы грабителей: у обоих на лицах была медицинская маска, одеты в темные куртки, у одного была панама на голове.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: Piter.TV