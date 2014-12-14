Пьяный мужчина разбил головой стекло в подъезде в Кудрово

В комментариях к видео многие утверждают, что подобные инциденты с этим мужчиной происходят постоянно.

В Кудрово в День ВДВ, 2 августа, на запись камер видеонаблюдения попал мужчина, который решил проверить на прочность свою голову и двери в парадной.

Жители дома №11 по Пражской улице выложили видео инцидента с камер, расположенных в подъезде. В комментариях к видео многие утверждают, что подобные инциденты с этим мужчиной происходят постоянно. Он уже даже бывал в отделении полиции, но по возвращении продолжал свои выходки.

На прошлой неделе в Мурино две женщины подрались на детской площадке.



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