За год в Ленобласти заключили брак свыше 8,7 тыс. пар

Количество разводов в регионе увеличилось до 6 935 случаев в 2023 году, что на 182 случая больше, чем годом ранее.

Анализ данных Петростата показал, что в 2023 году в Ленинградской области заключили брак 8 711 пар. Это меньше, чем в 2022 году, когда количество свадеб составило 10 039. Самыми активными районами стали Гатчинский, Всеволожский, Выборгский, Кировский и Волосовский.

Количество разводов в регионе увеличилось до 6 935 случаев в 2023 году, что на 182 случая больше, чем годом ранее. Сравнивая с предыдущими годами, число разводов снизилось: в 2021 году их было 7 267, а в 2020 году - 6 426.

В контексте семейных отношений депутат Госдумы Жанна Рябцева отметила, что наилучшие условия для создания крепких семей наблюдаются среди студентов.

Ранее мы сообщили о том, что проблемы демографии обсудят на Третьем Женском Форуме в Ленобласти.

Фото: Unspash (Hannah Busing)