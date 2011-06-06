Проблемы демографии обсудят на Третьем Женском Форуме в Ленобласти

В течение двух дней форум будет проходить при поддержке гранта губернатора Ленобласти и уполномоченного по правам ребенка, в рамках научно-практической конференции "Демография".

В Ленобласти стартует Третий Женский Форум-2024. Открытие запланировано на четверг, 12 сентября, в 15:00 в ГБУЗ "Ленинградский областной перинатальный центр" в Гатчине. Как пишет spb.aif.ru, участниками станут уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Толстова, представители аналогичных структур из других субъектов Российской Федерации, а также эксперты ГБУЗ.

В течение двух дней форум будет проходить при поддержке гранта губернатора Ленобласти и уполномоченного по правам ребенка, в рамках научно-практической конференции "Демография".

Первый день конференции начнется с заседания Координационного совета и круглого стола "Сохранение психического здоровья детского населения", которое пройдет в здании регионального правительства. Программа мероприятия включает в себя карту действий, утвержденную уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка М.А. Львовой-Беловой.

Среди основных спикеров будут присутствовать директор ГАНПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" Ирина Дрозденко, руководитель Центра управления регионом Тимур Зайнуллин, главный детский психиатр Санкт-Петербурга Северин Гречаный и другие специалисты.

Во второй день конференции участники обсудят вопросы демографического развития 47-го региона. Ведущим дискуссии станет начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям областного комитета по здравоохранению Светлана Николаева.