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Новая система оплаты проезда введена в трех районах Ленобласти
Сегодня, 15:36
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Новая система оплаты проезда введена в трех районах Ленобласти

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Пассажиры теперь имеют возможность использовать принцип "Вход-Выход".

В Волховском, Лодейнопольском и Приозерском районах Ленинградской области внедрена новая система оплаты проезда на зональных маршрутах. Пассажиры теперь имеют возможность использовать принцип "Вход-Выход".

При посадке в автобус необходимо приложить карту к желтому валидатору. На дисплее отображается сообщение "Проходите в салон". Перед выходом на нужной остановке следует вновь воспользоваться картой и приложить ее к валидатору. Таким образом, со счета будет списана сумма, соответствующая пройденным зонам.

Запуск системы произошел в сентябре после обновления программного и аппаратного обеспечения. Комитет по транспорту Ленинградской области напоминает пассажирам о необходимости дважды прикладывать карту, чтобы избежать списания полной стоимости проезда.

Ранее мы сообщили о том, что за выходные в Ленобласти оштрафовали 8 человек за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Фото: Комитет по транспорту Ленобласти

Теги: комитет по транспорту ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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