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За выходные в Ленобласти оштрафовали 8 человек за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Сегодня, 9:21
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За выходные в Ленобласти оштрафовали 8 человек за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

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За последние выходные проведены проверки в лесничествах Приозерского, Гатчинского, Лужского и Выборгского районов.

В Ленобласти усилилась работа патрулей и сотрудников департамента лесного надзора с началом особого противопожарного режима. Инспекторы совместно с лесничествами ведут активную деятельность, чтобы уменьшить вероятность возникновения лесных пожаров.

За последние выходные проведены проверки в лесничествах Приозерского, Гатчинского, Лужского и Выборгского районов. Были выписаны штрафы восьми нарушителям, которые разжигали костры в неположенных местах или не соблюдали другие правила. Кроме того, проведено более тридцати профилактических бесед с отдыхающими.

Несмотря на снижение числа нарушений по сравнению с августом, проблемы все еще существуют. Люди продолжают разжигать костры в запрещенных зонах и оставляют мусор, который может привести к возгораниям, сообщает Комитет государственного экологического надзора.

Ранее Дрозденко призвал принять меры в связи с массовой гибелью рыбы у посёлка Советский.

Фото: Комитет Госэконадзора Ленобласти

Теги: госэконадзор ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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