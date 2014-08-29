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Дрозденко призвал принять меры в связи с массовой гибелью рыбы у посёлка Советский
Сегодня, 16:54
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Дрозденко призвал принять меры в связи с массовой гибелью рыбы у посёлка Советский

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Массовый мор рыбы был замечен жителями Ленинградской области около двух недель назад, 10–11 августа.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал принять строгие меры в связи с массовым мором рыбы у поселка Советский. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, пишет spb.aif.ru.

В ходе обследования Выборгского залива специалисты комитета государственного экологического надзора Ленобласти обнаружили сброс токсичных веществ в водоём. Все собранные материалы были переданы в Росприроднадзор, Росрыболовство и Роспотребнадзор для дальнейшего расследования.

Массовый мор рыбы был замечен жителями Ленинградской области около двух недель назад, 10–11 августа. В социальных сетях очевидцы сообщали о толстом слое мертвой рыбы на дне залива и призывали Генеральную прокуратуру РФ взять дело под контроль.

Стоит отметить, что весной этого года подобный инцидент произошел в Финском заливе. Тогда причиной гибели рыбы стал дефицит кислорода, вызванный разложением сине-зеленых водорослей.

Фото: Комитет Госэконадзора Ленобласти

Теги: госэконадзор, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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