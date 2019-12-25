Мужчина будет допрошен следователями.

Следователи задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве школьницы в Тюмени. Об этом рассказали правоохранительные органы. Полиция вышла на след подозреваемого при помощи записей видеонаблюдения, которые были установлены на улице и во дворах города. Специалисты изучили ролики за последние полтора месяца.

Есть основания полагать, что он причастен к нескольким убийствам. источник в МВД по региону

В настоящее время подозреваемого везут на допрос в отделение. После этого будут назначены определенные экспертизы. Группу следователей возглавляет один из лучших "охотников на маньяков" — Евгений Карчевский. Он является сотрудником центрального аппарата СК РФ. Именно он помог поймать "ангарского маньяка" Михаила Попкова и "тулунского маньяка" Павла Шувалова.

Напомним, что 24 августа глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области. ранее там погибли восьмилетняя школьница. дело об исчезновении девятерых детей было передано в ЦА СК РФ. Первый случай пропажи ребенка в регионе был зафиксирован еще в 1997 году. Последней жертвой маньяка стала девочка по имени Настя. Ее останки обнаружены 19 августа на берегу у озера Оброчное. Преступника окрестили в СМИ "маньяком с электропроводом". Все его жертвы были сначала изнасилованы, а затем лишены жизни. Жили погибшие в неблагополучных районах, у всех имелось косоглазие. На местах гибели детей злоумышленник оставлял электропровод.

Дядя убитой в Тюмени девочки умер у стихийного мемориала.

Фото: Следственный комитет РФ