Дядя убитой в Тюмени девочки умер у стихийного мемориала

Видео с кадрами инцидента будет изучено полицией.

В Тюмени возле стихийного мемориала умер дядя девочки, тело которой было найдено на берегу озера. Об этом информирует сетевое издание 72.ru.

По информации сестры убитого ребенка, инцидент произошел утром 21 августа. Уточняется, что мужчина потерял сознание у мемориала, а умер в медицинском учреждении после госпитализации.

Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли, будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом. из сообщения собеседника СМИ

Напомним, 19 августа в Тюмени было обнаружено тело пропавшей в конце июня девятилетней девочки. Его нашли рабочие, которые убирали закрепленную за ними территорию. Следственный комитет по факту возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего. Не исключается, что ребенок мог стать жертвой серийного маньяка. Кроме того, было начато производство по факту халатности в отношении органов системы профилактики. Глава СК России взял данное дело под личный контроль.

Ранее МВД опубликовало видео со сбежавшими из психдиспансера в Бурятии преступниками.

Фото: pixabay.com