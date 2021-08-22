МВД опубликовало видео со сбежавшими из психдиспансера в Бурятии преступниками

Все беглецы были задержаны.

Управление министерства внутренних дел по республике Бурятии опубликовало кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен факт побега преступников из психоневрологического диспансера, а также допрос беглецов.

Инцидент произошел 21 августа. Семеро осужденных, которым было предписано принудительное лечение, сбежали из психдиспансера. По данным ведомства, они воспользовались беспорядками, организованными другими пациентами лечебного учреждения. Уточняется, что в ходе происшествия был ранен санитар.

На поиск беглецов у сотрудников правоохранительных органов ушло около шести часов. Сообщается, что при задержании некоторые из них пытались оказать сопротивление, однако никто их полицейских не пострадал.

Прокуратура Бурятии в настоящее время проводит проверку по факту незаконного оставления психиатрического стационара лицами, находившимися на принудительном лечении.

Ранее сотрудники правопорядка задержали четвертого из пяти заключенных, которые совершили побег из истринского изолятора временного содержания.

Видео: ГУ МВД по Республике Бурятия