В Петербурге поймали мужчину, который 18 лет назад до смерти избил отчима

Подозреваемый вынес тело на лестничную площадку и сбежал.

Петербургские полицейские раскрыли убийство 18-летней давности. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне на проспекте Солидарности задержали 54-летнего мужчину. По версии следствия, 8 августа 2003 года он руками и ногами избил своего 74-летнего отчима. От полученных травм потерпевший скончался. Подозреваемый вынес тело родственника на лестничную площадку и сбежал.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Задержанный ранее не был судим, нигде не работает. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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Фото: pexels.com