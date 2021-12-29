На Ударников наркоман порезал отца ножом и выпрыгнул с балкона при виде полиции

Оба пострадавших попали в больницу в тяжелом состоянии.

В ночь на 19 января в Красногвардейском районе Петербурга развернулась семейная драма. Как стало известно Piter.TV, в квартире одного из домов на проспекте Ударников сын избил и порезал ножом отца.

Конфликт между родственниками произошел во время распития спиртного. 34-летний молодой человек нанес несколько ударов ножом в грудь своему 66-летнему отцу. При виде полиции он выпрыгнул с балкона на третьем этаже.

Оба пострадавших попали в больницу в тяжелом состоянии. У молодого человека диагностировали открытый перелом правой бедренной кости и острое отравление психотропным веществом, у его отца – множественные проникающие ножевые ранения грудной клетки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении сына потерпевшего.

Ранее мы писали, что неизвестный избил водителя автобуса на остановке на Софийской улице.

Фото: Piter.TV