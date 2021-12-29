Неизвестный избил водителя автобуса на остановке на Софийской улице

В Петербурге разыскивают неизвестного, который избил водителя автобуса. Об этом стало известно Piter.TV.
Конфликт между мужчинами возник из-за вызывающего поведения на остановке на Софийской улице. Неизвестный нанес водителю несколько ударов. В результате пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной нижней губы. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили на амбулаторное лечение.
В салоне автобуса имеется камера видеонаблюдения. Приметы неизвестного: на вид 25 лет, рост 175 см, был одет в куртку и кепку черного цвета, спортивные штаны с белыми полосками.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что сожитель избивал 36-летнюю петербурженку несколько дней на улице Федорова Абрамова.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все