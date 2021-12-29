Сожитель избивал 36-летнюю петербурженку несколько дней на улице Федорова Абрамова

Уроженца Татарстана задержали "по горячим следам" и поместили в ИВС.

Ночью накануне в больницу №3 бригада скорой помощи из квартиры на улице Федора Абрамова госпитализировала 36-летнюю девушку с сочетанной травмой головы, груди, позвоночника, переломами рёбер. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Piter.tv.

Петербурженка заявила, что ее избил сожитель. Около пяти часов утра наряд полиции прибыл в квартиру и задержал "по горячим следам" подозреваемого в совершении преступления жителя республики Татарстан 36-летнего мужчину. Предполагается, что он систематически с 15 января избивал девушку.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на преступление и об убийстве. Мужчину задержали. Согласно данным, подозреваемый был ранее осужден на полтора года по статьям об угрозе убийством и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Фото: Piter.tv