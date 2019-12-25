Задержана петербурженка, отправившая детей-инвалидов в разрушенный лагерь с плесенью

Женщина похитила более 32 млн бюджетных средств.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении предпринимательницы, которая отправила детей-инвалидов в опасный лагерь в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, женщина ввела в заблуждение сотрудников администрации Красносельского района, заявив, что может исполнить госконтракт по организации отдыха детей-инвалидов в летние каникулы. В результате более 32 млн рублей, выделенные из бюджета на эти цели, были похищены. Дети приехали в пансионат и были шокированы условиями проживания. В помещениях была разруха, а на стенах – плесень.

Задержанной угрожает до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что СК завел дело после нападения на сотрудницу полиции в Петербурге.

Фото: Следственный комитет России