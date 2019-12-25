СК завёл дело после нападения на сотрудницу полиции в Петербурге

Полиция разыскивает правонарушительницу.

Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) после нападения на сотрудницу полиции в Приморском районе. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 21 июля.

Инцидент произошел на Шуваловском проспекте. Дознавательница увидела, как женщина бьет палкой двоих мальчиков. Сотрудница полиции подошла к незнакомке, чтобы вмешаться в ситуацию. Она показала свое удостоверение, в ответ злоумышленница накинулась на сотрудницу полиции с палкой и выбила из рук телефон.

Ранее мы писали, что в Тосно пьяная пенсионерка проломила своему сыну голову топором.

Фото: Следственный комитет России