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Петербурженка избила ребенка и сотрудницу полиции палкой
Сегодня, 13:12
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Петербурженка избила ребенка и сотрудницу полиции палкой

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Сотрудница полиции пыталась защитить незнакомого ребенка.

В Петербурге женщина избила палкой ребенка и сотрудницу полиции. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Шуваловском проспекте. Дознавательница увидела, как женщина бьет палкой мальчика. Ребенок при этом лежал на земле и закрывал лицо руками. Сотрудница полиции подошла к незнакомке, чтобы вмешаться в ситуацию. Она показала свое удостоверение, в ответ злоумышленница накинулась на сотрудницу полиции с палкой и выбила из рук телефон.

Сотрудница полиции получила травмы головы и кистей рук. Также у нее сломаны наручные часы, телефон украден, а с карты пропали 3000 рублей.

Ранее полиция задержала мужчину, напавшего на сотрудника фотофиксации в Токсово.

Фото: Piter.tv

Теги: избиение, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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