Полиция задержала мужчину, напавшего на сотрудника фотофиксации в Токсово

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на работника фотофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 июля.

В понедельник, 19 июля, в 12:00 в полицию Всеволожского района обратился 58-летний сотрудник организации. Он рассказал, что вечером у дома №31 по улице Гагарина в поселке Токсово он выявлял нарушителей скоростного режима на дорогах. Как вдруг к нему подъехал автомобиль Mercedes, из которого вышли трое мужчин. Один из неизвестных избил сотрудника, также повредил служебный автомобиль и фотофиксирующее устройство.

Вечером этого же дня у дома №13 по Школьной улице в поселке Кузьмоловский сотрудники полиции задержали 36-летнего подозреваемого петербуржца. Еще двоих мужчин полиция доставила в отдел и опросила как свидетелей.

Ранее мы писали, что предполагаемый стрелок из "БМВ" на севере Петербурга задержан.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти