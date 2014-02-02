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Полиция нашла водителя "БМВ", который угрожал ножом мужчине после дорожного конфликта

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Подозреваемый сделал несколько выстрелов в воздух, а еще пнул машину своего оппонента.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в преследовании и угрозах водителю "Мерседеса". У мужчин произошел дорожный конфликт в Выборгском районе Петербурга 16-го июля. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главка МВД.

На прошлой неделе в полицию обратился 23-летний мужчина и рассказал о конфликте с водителем "БМВ". Они поссорились на перекрестке проспекта Энгельса и Ланского шоссе. После этого неизвестный начал преследовать "Мерседес", угрожать ножом и ударил по машине заявителя. Кроме того, было произведено несколько выстрелов. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Накануне правоохранители задержали подозреваемого — 29-летнего неработающего мужчину. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: дорожный конфликт, задержание
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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