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На проспекте Энгельса водитель BMW устроил стрельбу после дорожного конфликта
Сегодня, 15:13
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На проспекте Энгельса водитель BMW устроил стрельбу после дорожного конфликта

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Догнав автомобиль, водитель BMW угрожал ножом молодому человеку, пнул ногой машину, а затем несколько раз выстрелил из "неустановленного предмета".

В Выборгском районе Петербурга в минувшую пятницу произошел дорожный конфликт на пересечении проспекта Энгельса и Ланского шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области в воскресенье, 18 июля. 

По данным ведомства, к сотрудникам полиции обратился 23-летний молодой человек, который ехал за рулём Mercedes, когда неизвестный мужчина на BMW X5 начал его преследовать. Догнав автомобиль, водитель BMW угрожал ножом молодому человеку, пнул ногой машину, а затем несколько раз выстрелил из "неустановленного предмета". На данный момент полицейские разыскивают буйного водителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Кирочной улице девушка-пешеход попала под колеса иномарки.

Фото: Pexels

Теги: bmw, ланское шоссе, погоня, стрельба, энгельса
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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