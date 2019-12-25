На проспекте Энгельса водитель BMW устроил стрельбу после дорожного конфликта

Догнав автомобиль, водитель BMW угрожал ножом молодому человеку, пнул ногой машину, а затем несколько раз выстрелил из "неустановленного предмета".

В Выборгском районе Петербурга в минувшую пятницу произошел дорожный конфликт на пересечении проспекта Энгельса и Ланского шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области в воскресенье, 18 июля.

По данным ведомства, к сотрудникам полиции обратился 23-летний молодой человек, который ехал за рулём Mercedes, когда неизвестный мужчина на BMW X5 начал его преследовать. Догнав автомобиль, водитель BMW угрожал ножом молодому человеку, пнул ногой машину, а затем несколько раз выстрелил из "неустановленного предмета". На данный момент полицейские разыскивают буйного водителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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