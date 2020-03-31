На Кирочной улице девушка-пешеход попала под колеса иномарки

Сейчас пострадавшая находится в НИИ им. Джанелидзе.

В Центральном районе Петербурга легковушка наехала на пешехода. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло утром в воскресенье, 18 июля. Водитель не обратил внимания на девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу и сбил ее. Петербурженку карета скорой помощи доставила в НИИ им. Джaнелидзе. У нее диагностировали перелом шейного отдела.

По словам очевидцев, на данном дорожном участке водителя часто превышают скорость и нарушают правила ПДД.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ГАЗель сбила 8-летнего мальчика-велосипедиста на улице Стойкости.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург