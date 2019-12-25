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ГАЗель сбила 8-летнего мальчика-велосипедиста на улице Стойкости
Сегодня, 9:37
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

ГАЗель сбила 8-летнего мальчика-велосипедиста на улице Стойкости

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Ребенка в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу.

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах ДТП, случившегося накануне на улице Стойкости. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Установлено, 15 июля, в 14:50 у дома №14 46-летний безработный за рулем ГАЗели сбил 8-летнего мальчика. Школьник пересекал проезжую часть на велосипеде вне зоны пешеходного перехода.

Ребенка в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу.

Ранее на видео попало сальто мотоциклиста на перекрестке Авангардной и Ветеранов.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дети
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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